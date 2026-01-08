GAZETE VATAN ANA SAYFA
Trabzon'da saç ekimi sırasında fenalaşan şahıs hayatını kaybetti

08.01.2026 - 18:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde özel bir saç ekim ve estetik merkezine giden bir kişi, fenalaşarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Temel Altuntaş (47) isimli şahıs, İskenderpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde bulunan özel bir kliniğe saç ekimi yaptırmak üzere gitti.

Burada bir anda fenalaşan Altuntaş için olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Altuntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Altuntaş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

