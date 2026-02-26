Trabzon'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Trabzon'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor. Trabzon'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Trabzon'un Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm, Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı ilçelerinin de yüksek kesimlerindeki bazı okullarda devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak eğitime bir gün ara verildi.