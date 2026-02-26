GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTrabzon'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Trabzon'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
HaberlerGündem Haberleri Trabzon'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Trabzon'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Trabzon'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Trabzon'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

26.02.2026 - 21:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Trabzon'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Trabzon'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor. Trabzon'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Trabzon'un Düzköy, Tonya, Çaykara, Maçka ve Dernekpazarı ilçelerinde tüm, Hayrat, Vakfıkebir, Arsin ve Şalpazarı ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda, Yomra, Çarşıbaşı ve Araklı ilçelerinin de yüksek kesimlerindeki bazı okullarda devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak eğitime bir gün ara verildi.

Güncel Haberler

Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Bingöl'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

eBay, dünya genelinde 800 çalışanını işten çıkaracak
#Dünya

eBay, dünya genelinde 800 çalışanını işten çıkaracak

Gümüşhane’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Gümüşhane’de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
#Gündem

Gümüşhane’de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 27 Şubat 2026 Cuma Gümüşhane’de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi