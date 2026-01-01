Trabzon'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Trabzon'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor. Trabzon'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Trabzon'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Aralık Cuma günü il genelinde tüm okullar tatil edildi.
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlçe Kaymakamlıklarımızın aldığı kararlar doğrultusunda ilimizde devam eden kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine istinaden; ilimiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.