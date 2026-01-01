GAZETE VATAN ANA SAYFA
Trabzon'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Trabzon'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

01.01.2026 - 22:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor. Trabzon'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Trabzon'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 Aralık Cuma günü il genelinde tüm okullar tatil edildi.

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlçe Kaymakamlıklarımızın aldığı kararlar doğrultusunda ilimizde devam eden kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine istinaden; ilimiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

