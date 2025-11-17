GAZETE VATAN ANA SAYFA
17.11.2025 - 01:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Trabzon'da düğün yemeğinden zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 100 kişi hastaneye kaldırıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde damat evinde gerçekleştirilen bir düğünde dağıtılan yemeklerden yiyen yaklaşık 100 davetli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Dolaylı Mahallesi'nde bir düğünde ikram edilen tavuklu pilav ve sarma yemeğini tüketen davetlilerden bazıları dönüş yolunda fenalaştı. İlk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, başta Sürmene Devlet Hastanesi olmak üzere çevre ilçe hastanelerine sevk edildi. Hastanelere başvuran davetlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Zekeriya Aslan, "Yemekten sonra dönüş yolunda herkesin midesi bulanmaya başladı. Yolda istifra ettik fakat bazı kişiler fazla rahatsızlandı, sonra da hastaneye geldik" dedi.

Diğer bir zehirlenen davetli Fatih Çoğalan ise, "Şu an iyi sayılırım fakat takatim yok. Tavuk yedim, yemez olayım. Çok kötüyüm. Allah'tan biz biraz hızlı geldik de sağ salim hastaneye yatabildik" diye konuştu. Diğer davetli Adem Yıldız ise, "Düğüne gittik. Tavuk pilav, dolma yedik, sonuç bu. Mide bulantısı ve kusma yaşadık. Serum takıldı, bekliyoruz" ifadesinde bulundu.

Hastanede yakını bulunan zehirlenmeyen davetlilerden Salih Şahin, "Gündüz yapılan nikahın ardından Dolaylı Mahallesi'nde eğlence tertip edilmişti. Biz de oraya gittik. Orada bize yemek dağıttılar. Ben yemek yemediğim için zehirlenmedim. Özellikle tavuğu yiyenlerin çeşitli aralıklarla zehirlendiğini duyduk. Fakat tavuktan yemeyenlerin zehirlenmediğini öğrendik. Tavuk tarihi geçmiş bir tavuk muydu bilmiyorum" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

