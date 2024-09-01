Trabzon'da balıkçıların ağları palamut ve istavrit ile doldu

Denizlerde 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. 7 gün 24 saat boyunca radarları açık bir şekilde denizlerde seyir ederek balığın peşinden giden denizcilerin zorlu mücadelesi de başladı.

Ekmek parası kazanmak için teknelerindeki yerini alan balıkçılar, Eylül ve Nisan aylarını denizde geçirecek. Avlanma sezonunda ailelerinden uzak 7.5 ay geçirecek olan balıkçılar yeni av sezonu ile yeniden ağlarını denizle buluşturdu. İlk geceden mavi sular ile buluşan ağlara bu yıl bol miktarda olması beklenen palamut ve istavrit takıldı.

Trabzon açıklarında avlanan gırgır teknelerinin ağlarına vuran palamut ve istavrit balıkçının yüzünü güldürürken, Trabzon'da yola çıkarak balığın olduğu rotaya gidecek olan balıkçıların o zorlu mücadelesi kameralara yansıdı. Omuz omuza çalışarak ağlara takılan balıkları teknenin güvertesine çeken balıkçılar köpük kasalara yerleştirdikleri palamutları yurdun dört bir tarafına gönderdiler.