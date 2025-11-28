Trabzon'da altyapı yenilendi, akıllı kavşak geliyor

Haberin Devamı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen dönel kavşak çalışmalarını yerinde inceledi. Doğal gaz ve altyapı çalışmaları sonrası bozulan kaldırımların yenilendiğini belirten Başkan Genç, akıllı kavşak sistemi ile bölgedeki trafik akışının daha düzenli hale geleceğini ifade etti.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan Genç, “Burada doğal gaz ve altyapı çalışmalarından sonra deforme olan kaldırımımızı yeniledik. Bu çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Akıllı kavşağımız ile trafik akışı daha düzenli hale gelecek. Çalışmayı tamamlamak üzereyiz, şimdiden hayırlı olsun” dedi.

ŞEHİDİN ADI KAVŞAKTA YAŞATILACAK

Kavşak projesinde minibüs duraklarının yerleşim düzenini esas alarak kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını söyleyen Başkan Genç, ulaşım ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırıldığını da belirtti. Genç, kavşağa 1999 yılında Van’da şehit düşen Asteğmen Umut Karakaş’ın isminin verileceğini açıklayarak, “Allah cennet mekân eylesin. Çalışmalarımız şehrimize ve mahallemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.