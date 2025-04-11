Trabzon ile Özbekistan'ın Buhara kenti kardeş şehir oldu

Trabzon ile Özbelistan'ın Buhara kenti kardeş şehir oldu. Kardeşlik protokolü, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Buhara Valisi Botir Zaripov tarafından imzalandı. İmzalanan protokolle, iki şehir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak faaliyetlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Protokol kapsamında, belediyelerin yetki ve sorumluluk alanlarına giren tüm konularda; sosyal, kültürel ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Ata topraklarımızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Buhara, tarihi ve kültürel değerleriyle son derece kıymetli bir şehir. Böyle güzide bir şehirle kardeş şehir olmak bizler için büyük bir onur ve gurur vesilesidir. Kardeşlik hukukunu yalnızca şehirler arasında değil, ülkeler düzeyinde de güçlendirmenin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu vizyonu ortaya koyan ve Türk dünyasının birlik ve beraberliğini destekleyen kıymetli Cumhurbaşkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm Türk dünyasının birlik, dayanışma ve ortak bir vizyon etrafında hareket etmesi, tarihimizin bize yüklediği önemli bir sorumluluktur. Buhara Belediyesi ile imzaladığımız kardeş şehir protokolü de bu büyük vizyona da hizmet edecektir. Önümüzdeki süreçte, özellikle turizm, eğitim ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar hem şehirlerimize hem de ülkelerimizin ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarını da daha da pekiştirecektir" dedi.

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Buhara Valisi Botir Zaripov ise yaptığı konuşmada "Bu anlamlı iş birliği, sadece iki şehrin değil, aynı zamanda Özbekistan ve Türkiye'nin kardeşlik bağlarının da somut bir göstergesidir. İmzaladığımız protokol çerçevesinde, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda önemli iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz. Turizmden eğitime, ticaretten kültürel etkileşime kadar geniş bir yelpazede ortak projeler geliştireceğiz. Bu süreçte, hem şehirlerimizin kalkınmasına katkı sağlayacak hem de halklarımız arasındaki kardeşlik duygusunu daha da pekiştireceğiz" diye konuştu.