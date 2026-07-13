Trabzon hava durumu: meteoroloji uyardı, Sağanak yağış ve yüksek nem geliyor! 13 Temmuz Trabzon haftalık tahmin
Meteoroloji’den Trabzon için son dakika hava durumu uyarısı geldi! Yüksek nem oranının bunalttığı kentte bugün öğleden sonra sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Peki, Trabzon’da bu hafta hava nasıl olacak? İşte gün gün Trabzon haftalık hava durumu tahmini...
Trabzon hava durumu tahminleri Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Trabzon'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları istikrarlı seyrini korurken yüksek nem ve yağış geçişleri kent genelinde etkili olacak. Peki, Trabzon'da bugün hava nasıl olacak? Trabzon'a yağmur ne zaman yağacak? İşte 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü ile önümüzdeki günleri kapsayan Trabzon 5 günlük hava durumu detayları...
Trabzon'da Bugün Hava Nasıl? (13 Temmuz 2026)
MGM’den alınan son verilere göre, 13 Temmuz Pazartesi günü Trabzon genelinde parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Anlık olarak termometrelerin 24°C seviyelerini gösterdiği kentte, günün en yüksek sıcaklığının 26°C, en düşük sıcaklığının ise 23°C olması bekleniyor.
Trabzon'da Nem Oranına Dikkat!
Bugün Trabzon genelinde hissedilen nem oranının %75 civarında seyretmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı nedeniyle sıcaklıklar olduğundan daha bunaltıcı hissedilebilir. Ayrıca meteoroloji uzmanları, öğleden sonra hafif sağanak yağış geçişleri görülebileceği konusunda dışarıda olacak vatandaşları uyardı.
Trabzon Haftalık Hava Durumu Tahmini (14 - 19 Temmuz)
Trabzon'da önümüzdeki günlerde sıcaklık değerlerinde büyük bir değişim yaşanmazken, hafta ortasından itibaren bölgedeki yağış ihtimali artış gösteriyor. İşte gün gün Trabzon hava tahmini:
- 14 Temmuz Salı (Yarın): Hafta ortası öncesinde parçalı güneşli ve az bulutlu bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük ise 24°C olacak.
- 15 Temmuz Çarşamba: Parçalı bulutlu başlayacak olan günde, zamanla bulutluluk oranının artması tahmin ediliyor. En yüksek 26°C, en düşük 22°C.
- 16 Temmuz Perşembe: Gökyüzü çok bulutlu olacak. Özellikle gece saatlerinde hafif yağmurlu bir hava Trabzonluları bekliyor. En yüksek 25°C, en düşük 23°C.
- 17 Temmuz Cuma: Hafta sonuna girerken kent genelinde yer yer hafif sağanak yağışlar etkisini gösterecek. En yüksek 26°C, en düşük 23°C.
- 18 Temmuz Cumartesi: Gündüz saatlerinde hafif yağmurlu geçecek olan havanın, gece saatlerinde yerini açık bir gökyüzüne bırakması bekleniyor. En yüksek 27°C, en düşük 23°C.
- 19 Temmuz Pazar: Haftanın son gününde Trabzon’da parçalı güneşli ve açık bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık ise 24°C civarında seyredecek.