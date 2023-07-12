Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, kentte torbacÄ±lÄ±k usulÃ¼yle uyuÅŸturucu satÄ±ÅŸÄ± yapan 30 kiÅŸiyi tespit etti. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu sabah 30 adrese, 300 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Ã–zel harekat timlerinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± baskÄ±nlarda evleri arayan ekipler, hakkÄ±nda yakalama kakarÄ± bulunan Ã§ok sayÄ±da ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler, emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

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