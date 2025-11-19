Topraksız tarım yöntemiyle çilek üretimi kadın emeğiyle büyüyor

Haberin Devamı

Üretimde elde ettikleri yüksek verim sonrası Erdoğan ailesi, mevcut seralarını büyütme kararı aldı. Gümüşler'de yeni kurulacak sera alanının temeli, Niğde Valisi Cahit Çelik, Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Tarım ve Orman İl Müdürü Furkan Mete ve protokol üyelerinin katılımıyla dualarla atıldı.

Vali Cahit Çelik yaptığı konuşmada Niğde'nin güçlü tarım potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi:

"İlimiz elma, patates, beyaz lahana ve kirazda Türkiye'nin yakından tanıdığı bir kent. Son yıllarda çilek üretiminde de önemli bir gelişme yaşanıyor. Türkiye'de yıllık ortalama 600 bin ton çilek üretiliyor. İlimiz ise yaklaşık 3 bin 58 tonluk üretim kapasitesiyle Türkiye sıralamasında 20. sırada. KOP'tan aldığımız desteklerle çiftçilerimiz çileğe yönelmeye başladı. Burada Rüziye Hanım ve Rıfat Bey 500 metrekarelik alanda topraksız tarım yöntemiyle yıllık 100-120 ton civarında çilek hasadı hedefliyorlar. Üreten çiftçilerimizin yanındayız. Özellikle Rüziye Hanım'ın girişimciliğini herkese örnek gösteriyorum."

Girişimci Rüziye Erdoğan ise üretim sürecinin kendileri için büyük bir öğrenme yolculuğu olduğunu anlattı. Erdoğan, "Önceden fasulye ekiyorduk. Eşimin arkadaşının çilek ekin tavsiyesi ile bu işe başladı. Hiç bilgimiz yoktu ama denemeye karar verdik. İlk yıllarda çok zorlandık. Toprakta üretim yaptık, ardından seraya geçtik. Sera daha uygun olduğu için devam ettik ve işletmemizi büyütmeye karar verdik. 500 metrekareden iki seraya çıktık. Yanımda 3-4 kadınla birlikte çalışıyorum. Şimdi yeni yatırımla daha fazla kadın işçi istihdam edeceğim. Topraksız tarım yapıyoruz ve verim daha iyi, iklim şartlarına göre seraları kapatıp açıyoruz. Üretim daha kontrollü ve kaliteli oluyor" ifadelerini kullandı.

Rıfat Erdoğan ise eşinin seracılık konusunda kendisini geliştirildiğini ifade ederek hedeflerinin ihracata yönelik üretim olduğunu belirtti.