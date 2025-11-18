Gastronomi şehri Hatay'ın lezzetleri Başkent Ankara'ya taşındı
Kaynak : İSTANBUL,(DHA)
Gastronomi şehri Hatay, damak çatlatan lezzetleri ile Başkent Ankara'ya taşındı. Künefe yeme yarışmaları yapılırken davul-zurna eşliğinde halaylar çekildi.
Medeniyetler şehri Hatay eşi benzeri olmayan gastronomi zenginliği ile Başkent'te Ankara Dikmen Keklik Pazar Yeri'ne taşındı…
Hatay Dernekleri tarafından organize edilen Hatay'ın Ankara çıkarmasında Hatay lezzetlerinden tepsi kebabı, kağıt kebabı, biberli ekmeği, içli köftesi, kaytaz böreği, ıspanaklı borani ve oruk stantlarda yerini alırken tatlıların şahı künefe ise tepsi tepsi yapılarak iştahları kabarttı.
Dikmen Keklik Pazar Yeri'ndeki Hatay Fuarı'nın açılış gününde bir ton salça ücretsiz dağıtıldı. Hatay salçası için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Hatay Lezzet Fuarı Koordinatörü Tarık Akbaba, "Gastronominin merkezi Hatay'ı başkent Ankara'ya taşıdık. Fuarın ilk gününde vatandaşlara ücretsiz bir ton salça dağıtımı yaptık.
Hatay mutfağının önemli lezzetleri tepsi kebabı, kağıt kebabı, biberli ekmeği, mumbar, oruk, onlarca çeşit baharat, kırık zeytinimiz ve künefemiz ile Dikmen Keklik Pazar Yeri'nde 22 Kasım Cumartesi akşamına kadar buradayız.
Hatay mutfağını merak eden ve lezzetlerimizi tatmak isteyen Ankara halkını gastronomi şölenine bekliyoruz" diye konuştu.
Davul-zurnaların çalındığı halayların çekildiği Ankara Dikmen Keklik Pazar Yeri'ndeki Hatay lezzet şöleninde "Künefe Yeme Yarışması" da düzenlenerek etkinlik daha da renklendi.
Hatay lezzet şölenine gelen ziyaretçilerden seçilen yarışmacılar 'En hızlı künefeyi ben yerim' yarışmanın galibi Muhammed Doğan Aktürk birinciliği kimseye kaptırmayarak Hatay yöresel ürünlerinin yer aldığı çantayı almaya hak kazandı.
Hatay Lezzet şöleninde misafir şehir ise Gaziantep oldu. Gaziantep mutfağının önemli lezzetlerinden baklava, çiğ köfte, içli köfte, beyran ve analı kızlı yemekleri gibi bir çok lezzet de stanlarda yerini aldı. (DHA)