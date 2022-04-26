Toplu taşımada maske kalktı mı, toplu taşımada maske zorunluluğu var mı? Otobüste, metroda, vapurda, metrobüste maske takmak zorunlu mu 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamasındaki konuşmaya, “Maskeyi çıkaralım değil mi?” diyerek başladı ve maske zorunluluğuna yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Otobüste, metroda, vapurda, metrobüste maske takmak zorunlu mu 2022? Toplu taşımada maske kalktı mı, toplu taşımada maske zorunluluğu var mı

Toplu taşımada maske kalktı mı, toplu taşımada maske zorunluluğu var mı?

Kapalı mekanlarda maske şartı kalktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı" dedi. Vaka sayısı binin altına düşene dek toplu taşımada ve hastanelerde maske zorunlu.