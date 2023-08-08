Toplu taşıma zammı 2023 İstanbul! Toplu ulaşıma zam geldi mi, İETT’ye zam olacak mı? İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam gelecek mi? Toplu taşıma ücretleri İstanbul 2023

İstanbul toplu taşıma zammı 2023 gündemindeki yerini koruyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) geçtiğimiz günlerde toplu taşma zammı için bir araya geldi. Anlaşma sağlayamaması nedeniyle zam kararı toplantıda çıkmadı ve zam konusu bir sonraki toplantıya ertelendi. UKOME toplantısı yarın gerçekleştirilecek, toplantı öncesi ise tarafların zam oranında anlaştığı iddia edildi. Peki, Toplu ulaşıma zam geldi mi, İETT’ye zam olacak mı? İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam gelecek mi? İşte toplu taşıma zammı 2023…

Toplu taşımaya zam gelecek mi, İstanbul’da toplu taşımaya zam geldi mi?

27 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen UKOME toplantısında İBB yüzde 57, taksiciler yüzde 100 zam talep etmişti. Ancak her iki teklifi de fazla bulan bakanlık temsilcileri yüzde 40 zam önermişti. Tarafların anlaşamaması nedeniyle zam ağustos ayına ertelenmişti.

Yüzde 45'lik zamda anlaşma sağlandı

UKOME'nin bir sonraki toplantısı 8 Ağustos Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. İddialara göre 45 veya üstü oranında zam yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

Toplu taşıma zammı 2023 İstanbul

Yüzde 45'lik zam kabul edilirse, aylık abonman 777 TL'den bin 126 TL'ye öğrenci abonmanı 140 TL'den 203 TL'ye, tam bilet 9,90'dan 14,35 TL'ye öğrenci bileti 4,83 TL'den 7 TL'ye, taksi indi-bindi 40 TL'den, 58 TL olacak.