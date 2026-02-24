TOKİ UŞAK merkez ve ilçeler kura sonuçları: Uşak çekiliş sonuçları belli oldu! Asil ve yedek listeler

Haberin Devamı

TOKİ Uşak konut kuraları canlı yayınla belli oldu. 24 Şubat 2026 Salı günü Uşak'ta yapılan çekilişle TOKİ 2558 konut için hak sahipleri belli oldu. UŞAK asil ve yedek listeler belirlendi. TOKİ resmi internet sitesi ve e devlet aracılığıyla hak sahiplerinin isimleri açıklandı.

Uşak'ta yapılacak kura çekimi 24 Şubat Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak ve toplam 2 bin 558 konut için hak sahipleri belirlenecek.

Uşak'ta yapılacak kura çekimiyle birlikte merkez ve ilçelerde inşa edilen konutların sahipleri netleşecek. İlçelere göre konut dağılımı Merkez'de 1570, Banaz'da 300, Eşme'de 300, Karahallı'da 100, Sivaslı'da 94, Sivaslı Pınarbaşı'nda 94 ve Ulubey'de 100 olarak açıklandı.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi

e-Devlet Kapısı

Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ