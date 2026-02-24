TOKİ UŞAK merkez ve ilçeler kura sonuçları: Uşak çekiliş sonuçları belli oldu! Asil ve yedek listeler
UŞAK TOKİ kura çekiliş sonuçları belli oldu. 500 bin konut kampanyasında en çok merak edilen illerin başında gelen Uşak TOKİ canlı yayınla sahiplerini buldu. e devlet ve TOKİ resmi sitesinden Uşak asil ve yedek listeler açıklandı. 2 bin 558 konut için hak sahipleri belirlendi.
Uşak'ta yapılacak kura çekimi 24 Şubat Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Çekiliş, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak ve toplam 2 bin 558 konut için hak sahipleri belirlenecek.
Uşak'ta yapılacak kura çekimiyle birlikte merkez ve ilçelerde inşa edilen konutların sahipleri netleşecek. İlçelere göre konut dağılımı Merkez'de 1570, Banaz'da 300, Eşme'de 300, Karahallı'da 100, Sivaslı'da 94, Sivaslı Pınarbaşı'nda 94 ve Ulubey'de 100 olarak açıklandı.
