TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Adıyaman TOKİ kura çekilişi başladı! TOKİ Adıyaman kura sonuçları nasıl öğrenilir, nereden izlenir?

TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için kura takvimi netleşti. Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada yaklaşık 5 milyon 242 bin geçerli başvurunun bulunduğu projede, ilk hak sahiplerinin Adıyaman'da belirleneceğini müjdeledi. Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Tut, Kahta, Gölbaşı, Samsat ilçelerinde yapılacak 6620 konut için heyecan dorukta. 29 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle Adıyaman kura çekimi sonuçları takip edilecek:

ADIYAMAN'IN HANGİ İLÇELERİNDE KONUT YAPILACAK?

Projeye göre Adıyaman genelinde konutların dağılımı şu şekildedir:

Merkez: 5.000 Konut

Kahta: 700 Konut

Besni: 300 Konut

Gerger: 250 Konut

Gölbaşı: 200 Konut

Çelikhan: 100 Konut

Tut: 50 Konut

Samsat: 20 Konut

KONTENJANLAR VE BAŞVURU DETAYLARI

TOKİ kura çekiminde belirli kesimlere özel kontenjanlar ayrılmıştır:

Şehit Aileleri ve Gaziler: %5

Engelliler: %5

Emekliler: %20

Gençler (18-30 Yaş): %20

Diğer Alıcılar: %40

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Çekilişler yapıldıkça isim listeleri anlık olarak canlı yayında duyurulması bekleniyor. Kesinleşmiş asil ve yedek listeleri ise akşam saatlerinde TOKİ'nin resmi internet sitesinde veya e-devlette yayımlanması beklenenler arasında.

TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Adıyaman kura çekilişi, noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar bu heyecanı anlık olarak takip etmek için TOKİ Youtube hesabını kontrol ediyor. Önceki çekilişlerin buradan yayımlanması sebebiyle yeniden bu ekranlarda takip edileceği öngörülüyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





TOKİ KURA TAKVİMİ

Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirilecek. Kura çekimi, 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman ile devam edecek. Ocak ayı içinde ise bir ilde kura çekim töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Proje kapsamında Hatay'da 13 bin 289, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Malatya'da 9 bin 609, Adıyaman'da 6 bin 620, Gaziantep'te 13 bin 890, Şanlıurfa'da 13 bin 690, Diyarbakır'da 12 bin 165, Adana'da 12 bin 400, Elazığ'da 3 bin 825, Osmaniye'de 2 bin 990, Kilis'te 1170 sosyal konut inşa edilecek.

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

Söz konusu projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Bu sayede hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek. 1,5 trilyonluk projeyle 300 sektörün çarkı daha hızlı dönecek.

Aynı proje kapsamında İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL.

80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak.

TAKSİTLER

Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL,

80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.