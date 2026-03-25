TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi sorgulama ekranı e-Devlet || Tuzla, Arnavutköy, Başakşehir kura çekimi sonuç sorgulama

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinde beklenen takvim netleşti. Resmi kaynaklardan edinilen son bilgilere göre, Megakent için belirlenen kura tarihleri noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek.

Çekilişler, TOKİ tarafından ilan edilen günlerde sabah saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Kura maratonunun ilk etabında Tuzla ve Pendik bölgelerindeki projelerin, ardından ise diğer ilçelerin sahiplerini bulması bekleniyor.

İLÇE İLÇE TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ (2026)

Başvuru yapan vatandaşlar, kendi ilçelerine göre Mart ayı içerisinde şu günleri takip edebilir:

Tuzla ve Pendik Projeleri: 23-24 Mart

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 25 Mart

Avrupa Yakası Diğer Etaplar: 26-27 Mart

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Çekilişi tamamlanan her kategori (Şehit yakınları, engelliler, emekliler, gençler ve diğer) sonrasında asil ve yedek isim listeleri sisteme yükleniyor. Sonuçları öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranızla giriş yapın. Arama kısmına "Konut / İşyeri Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" yazın. Çıkan ekranda başvurunuzun son durumunu ve adınızın asil/yedek listesinde olup olmadığını kontrol edin.

KURA CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri, şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda ve canlı olarak yayımlanmaktadır. İstanbul kura çekimlerini TOKİ’nin resmi YouTube kanalı, Twitter (X) ve Instagram hesapları üzerinden anlık olarak takip edebilir, heyecana ortak olabilirsiniz.

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN VE EDİLMEYENLER LİSTESİ

Kura çekimi öncesinde kurum tarafından hazırlanan "Başvurusu Kabul Edilenler" ve "Şartları Sağlamadığı İçin Reddedilenler" listesi yayımlandı. Gelir sınırı, ikamet şartı veya üzerinde tapu kaydı bulunması gibi teknik nedenlerle başvurusu elenen vatandaşlar bu kura sürecine dahil edilmeyecek.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.