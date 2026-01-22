TOKİ Burdur kura sonuçları 2026: Burdur TOKİ konut kurası ne zaman? Sonuçlar açıklandı mı? Asil ve yedek isim listesi
TOKİ Burdur kura sonuçları, başvuran vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2026 yılı TOKİ kura takvimi, resmi program doğrultusunda ocak ayı itibarıyla yakından takip ediliyor. Kura çekimlerinde Burdur için takvim ve sorgulama detayları netleşmeye başladı. İşte 2026 Burdur TOKİ kura sonuçları, asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranına dair tüm detaylar...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Burdur ilindeki hak sahipleri büyük bir heyecanla sonuçları bekliyor.
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut başvurularının alınmasının ardından, kura çekimleri il il devam ediyor. Peki hangi ilde, ne zaman kura çekilecek? İşte detaylar...
TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
TOKİ tarafından yayımlanan 2026 kura takvimine göre çekilişler etaplar halinde gerçekleştiriliyor. Takvimde yer alan bilgilere göre tüm illerin kura işlemlerinin 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Burdur çekilişinin ise 26 Şubat 2026 tarihinde yapılacağı planlanıyor.
BURDUR TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA
Kura çekimi tamamlanan ilçeler için asil ve yedek isim listeleri aynı gün içerisinde sisteme yükleniyor. Hak sahibi olup olmadığınızı şu kanallardan öğrenebilirsiniz:
e-Devlet TOKİ Sonuç Ekranı: T.C. kimlik numaranızla "Konut / İşyeri Başvuru" bölümünden sonucunuzu anlık görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuç Sorgulama" sekmesinden il ve proje seçerek isim listesine ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2026
17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659,
18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.
Gaziantep – 21 Ocak 2026 Çarşamba
Tokat – 21 Ocak 2026 Çarşamba
Amasya – 22 Ocak 2026 Perşembe
Kahramanmaraş – 23 Ocak 2026 Cuma
Hatay – 24 Ocak 2026 Cumartesi
Ordu – 25 Ocak 2026 Pazar
Osmaniye – 26 Ocak 2026 Pazartesi
Kilis – 27 Ocak 2026 Salı
Sinop – 28 Ocak 2026 Çarşamba
Niğde – 29 Ocak 2026 Perşembe
Kastamonu – 29 Ocak 2026 Perşembe
5 Şubat Ankara
11 Şubat 2026 Çankırı ve Bursa
12 Şubat 2026 Bolu
13 Şubat 2026 Eskişehir ve Balıkesir
15 Şubat 2026 Konya ve Çanakkale
16 Şubat 2026 Edirne
17 Şubat 2026 Karaman ve Tekirdağ
18 Şubat 2026 Mersin ve Kırklareli
20 Şubat 2026 Adana ve Kocaeli
22 Şubat 2026 Afyonkarahisar
24 Şubat 2026 Uşak
25 Şubat 2026 Isparta
26 Şubat 2026 Burdur
27 Şubat 2026 Denizli
3 Mart 2026 Muğla
4 Mart 2026 Aydın
5 Mart 2026 Manisa
6 Mart 2026 İzmir
9–12 Mart 2026 İstanbul