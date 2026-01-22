TOKİ Burdur kura sonuçları 2026: Burdur TOKİ konut kurası ne zaman? Sonuçlar açıklandı mı? Asil ve yedek isim listesi

Haberin Devamı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Burdur ilindeki hak sahipleri büyük bir heyecanla sonuçları bekliyor.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut başvurularının alınmasının ardından, kura çekimleri il il devam ediyor. Peki hangi ilde, ne zaman kura çekilecek? İşte detaylar...

TOKİ BURDUR KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ tarafından yayımlanan 2026 kura takvimine göre çekilişler etaplar halinde gerçekleştiriliyor. Takvimde yer alan bilgilere göre tüm illerin kura işlemlerinin 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Burdur çekilişinin ise 26 Şubat 2026 tarihinde yapılacağı planlanıyor.

BURDUR TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Kura çekimi tamamlanan ilçeler için asil ve yedek isim listeleri aynı gün içerisinde sisteme yükleniyor. Hak sahibi olup olmadığınızı şu kanallardan öğrenebilirsiniz:



e-Devlet TOKİ Sonuç Ekranı: T.C. kimlik numaranızla "Konut / İşyeri Başvuru" bölümünden sonucunuzu anlık görebilirsiniz.



TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuç Sorgulama" sekmesinden il ve proje seçerek isim listesine ulaşabilirsiniz.

TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2026

17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659,

18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.

Gaziantep – 21 Ocak 2026 Çarşamba

Tokat – 21 Ocak 2026 Çarşamba

Amasya – 22 Ocak 2026 Perşembe

Kahramanmaraş – 23 Ocak 2026 Cuma

Hatay – 24 Ocak 2026 Cumartesi

Ordu – 25 Ocak 2026 Pazar

Osmaniye – 26 Ocak 2026 Pazartesi

Kilis – 27 Ocak 2026 Salı

Sinop – 28 Ocak 2026 Çarşamba

Niğde – 29 Ocak 2026 Perşembe

Kastamonu – 29 Ocak 2026 Perşembe

5 Şubat Ankara

11 Şubat 2026 Çankırı ve Bursa

12 Şubat 2026 Bolu

13 Şubat 2026 Eskişehir ve Balıkesir

15 Şubat 2026 Konya ve Çanakkale

16 Şubat 2026 Edirne

17 Şubat 2026 Karaman ve Tekirdağ

18 Şubat 2026 Mersin ve Kırklareli

20 Şubat 2026 Adana ve Kocaeli

22 Şubat 2026 Afyonkarahisar

24 Şubat 2026 Uşak

25 Şubat 2026 Isparta

26 Şubat 2026 Burdur

27 Şubat 2026 Denizli

3 Mart 2026 Muğla

4 Mart 2026 Aydın

5 Mart 2026 Manisa

6 Mart 2026 İzmir

9–12 Mart 2026 İstanbul