Erzincan'da gençlerin sorunu 3 günde çözüldü: Doğanın içerisinde eğitim aldılar

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Kampın ilk gününde Sivas'tan gelen izci gruplarıyla bir araya gelen gençler, çeşitli etkinliklerle kaynaşma fırsatı buldu. Katılımcılar daha sonra kamp alanında temizlik ve düzenleme çalışmaları yaptı. Gece saatlerinde nöbet sistemiyle kamp alanının güvenliğini sağlayan gençler, sorumluluk alma ve ekip çalışması konusunda deneyim kazandı. Akşamları kamp ateşi etrafında ilahi ve marşların seslendirildiği etkinliklerde öğrenciler bir araya gelirken, sabahları düzenlenen bayrak törenleriyle program devam etti.