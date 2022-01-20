TOKİ Ardıçlı kura sonuçları 2022 açıklandı mı? Konya TOKİ Ardıçlı kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır? İşte Ardıçlı TOKİ 5. etap kura sonuçları sorgulama!

TOKİ Ardıçlı çekilişi ile TOKİ Konya Ardıçlı kura sonuçları listesi aramaları arttı. Ardıçlı TOKİ başvuru listesi geçtiğimiz gün belli oldu. Konya TOKİ kura çekilişi detayları başvuru listesinin açıklanmasıyla sorgulanmaya başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın girişimleri sonucunda Konya’da yapımı başlayan ve ilk etabı teslim edilen TOKİ Ardıçlı Konutları’nda inşaatlar devam ediyor. Peki, Konya Ardıçlı TOKİ kura çekilişi canlı nasıl izlenir? Ardıçlı TOKİ kura sonuçları ve çekilişi ile ilgili son gelişmeler…

TOKİ ARDIÇLI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

TOKİ Konya Ardıçlı projesine başvurular T. Halk Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden 3 Ocak- 12 Ocak 2022 tarihleri arasında yapıldı. TOKİ Konya Ardıçlı kura sonuçları henüz açıklanmadı.

Kura sonuçları TOKİ’nin internet sitesinde ilan edilecek.

Konya Selçuklu Ardıçlı 2-4-5 ve 6.Etaplar 430 Adet Konut Projesinde satışa sunulan konutların “Konut Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kura ” çekilişi 20 Ocak 2022 tarihinde; Saat 11:00’de TOKİ’nin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacak.

*Konya Selçuklu Ardıçlı 3. Etap projesinde yer alan 2+1 tipi 331 adet ve 3+1 tipi 205 adet konut, satışa ilave edilmiştir.

TOKİ ARDIÇLI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME LİNKİ

KONYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZNİR?

TOKİ, Youtube ve sosyal medya sayfalarında 20 Ocak tarihinde noter nezaretinde çekiliş yapacak. Çekiliş sonucunda 664 konut sahiplerine verilecek.

TOKİ Ardıçlı birinci etabı geçtiğimiz yıl sonuna doğru teslim edildi. Teslimatlar yapılırken 2,3,4,5 ve 6. etaplarda da inşaatlar son sürat devam etti. İlk etapta 1000 kişi konut sahibi oldu. 2. Etapta 500’den fazla konutun yapımı sürerken diğer etaplarda da binlerce konut sahiplerinin olmayı bekliyor.

TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ