Tokat'ta ücretsiz olarak başladı! Üniversite öğrencileri, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar yararlanacak

Tokat Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun açılışını gerçekleştirdiği Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı’nda bulunan Tokat Belediye Çamaşırhanesi, Tokat’ta öğrenciler, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı.

ÖĞRENCİLERE, 65 YAŞ ÜSTÜ İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ HİZMET

Yeni açılan çamaşırhane, Tokat’ta yaşayan üniversite ve ortaöğretim öğrencileri ile yurtta kalan gençlere ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlar da bu imkândan faydalanabilecek. Vatandaşlar, çamaşırhaneye hem online hem de fiziksel olarak kayıt yaptırarak hizmetten yararlanabilecek.

EVDE BAKIM HİZMETLERİYLE ENTEGRE

Tokat Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri kapsamında destek verilen vatandaşların eşyaları, ekipler tarafından evlerinden alınarak çamaşırhaneye getirilerek; yıkama, kurutma ve ütü işlemlerinin ardından özenle teslim edilecek. Şu anda 180 aileye hizmet sunan Evde Bakım ekibi, bu yeni uygulamayla birlikte hizmet kalitesini daha da artırıyor.

MODERN EKİPMAN, YÜKSEK KAPASİTE

Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı’nda bulunan Tokat Belediye Çamaşırhanesi’nde 6 çamaşır makinesi, 3 kurutma makinesi ve 2 ütü istasyonu bulunuyor. Gelen çamaşırlar yıkanıp kurutulduktan sonra ütüleniyor, dolaplara yerleştirilerek teslimata hazır hale getiriliyor. Günde 200 kişi, aylık 6 Bin kişiye kadar hizmet kapasitesine sahip olan çamaşırhane, hafta içi ve Cumartesi günleri 08.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

BAŞKAN YAZICIOĞLU: “ÇAMAŞIRHANE, VATANDAŞIMIZIN GERÇEK İHTİYACINA CEVAP VERİYOR”

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Ücretsiz Çamaşırhane’nin açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Tokat’ımızın merkezinde bulunan Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı’nda yer alan çamaşırhanemiz, şehrimizde yaşayan öğrencilerimizin ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin gerçek bir ihtiyacına cevap veriyor. Yurtta kalan gençlerimiz burada çamaşırlarını ücretsiz olarak yıkatabilecek.

Aynı şekilde yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın eşyaları da ekiplerimiz tarafından evlerinden alınacak, temizlenip tekrar kendilerine teslim edilecek. Tokat Belediyesi olarak vatandaşımızın günlük hayatını kolaylaştıran hizmetleri artırmayı sürdüreceğiz. Üretken belediyecilik anlayışımızla Tokat’ta sadece sorunları konuşan değil, çözüm üreten bir belediye olmaya devam edeceğiz. Tokat’ımıza hayırlı olsun.”