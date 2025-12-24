Tokat'ta silahlı kavga çıktı 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
24.12.2025 - 22:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TOKAT (AA)

Tokat'taki silahlı kavga sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İl merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile R.A.G. (14), Y.G. (30) ve E.Y. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine R.A.G, Y.G. ve E.Y. tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan R.A.G, Y.G. ve E.Y, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan R.A.G. ve Y.G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri A.G. ve Ş.G'yi gözaltına aldı.

