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GündemTokat'ta pencereden dışarı bakanlar inanamadı: Uzun süredir böylesini görmemiştim
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Tokat'ta pencereden dışarı bakanlar inanamadı: Uzun süredir böylesini görmemiştim

27.05.2025 - 16:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tokat'ta pencereden dışarı bakanlar inanamadı: Uzun süredir böylesini görmemiştim

Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağışı tarım arazilerini olumsuz yönde etkiledi. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerini ellerine alarak hatıra fotoğrafı çektirenler oldu.

Tokat'ta aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı kısa sürede bahçeleri beyaza bürürken, tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Tokatta pencereden dışarı bakanlar inanamadı: Uzun süredir böylesini görmemiştim

Dolu nedeniyle bazı araçların camları kırıldı.

Tokatta pencereden dışarı bakanlar inanamadı: Uzun süredir böylesini görmemiştim

Kent sakinlerinden Süveyda Berkin, "Uzun süredir böyle ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını görmemiştim. Gerçekten çok etkili oldu ve hayatı olumsuz etkiledi" şeklinde konuştu.

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