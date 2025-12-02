Tokat'ta kuruluyor! Türkiye'de bir ilk olacak, sona gelindi, kısa süre içerisinde açılacak

Haberin Devamı

Tokat Belediyesi, şehir içi trafik düzenini desteklemek amacıyla Yeniyurt Mahallesi Barbaros Caddesi’nde yeni bir Trafik Eğitim Parkuru inşasına başladı. Eski hayvan pazarının bulunduğu 13.000 metrekarelik alan, sürücü adaylarının eğitim ve sınav süreçlerinde kullanılacak modern bir merkeze dönüştürülüyor.

Belediye tarafından yürütülen projede çalışmalar son aşamaya gelirken, alanda asfalt serimi uygulanıyor. Parkurun kısa süre içinde eğitim ve sınav pistleriyle kullanıma hazır hâle gelmesi planlanıyor.

Direksiyon sınavları tek merkezde yapılacak

Yeni trafik eğitim alanı ile birlikte Tokat genelindeki direksiyon sınav güzergâhları tek bir merkezde toplanıyor. Düzenlemeyle birlikte:

Direksiyon eğitim parkurları bu alana taşınacak,

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uyguladığı direksiyon sınavları parkurda yapılacak,

Sürücü adayları için standartlara uygun bir sınav ortamı oluşturulacak,

Sınav günlerinde yoğunluk yaşanan 600 Evler – Güneşli – Dimes Kavşağı hattında trafik akışı rahatlayacak.

Bu değişiklikle hem sınav süreçlerinin daha düzenli yürütülmesi hem de kent trafiğinin hafifletilmesi hedefleniyor.

Türkiye’de ilk kez bu kapsamda uygulanıyor

13.000 m² büyüklüğündeki merkez, geniş manevra alanları, uygulama pistleri ve sınav etaplarıyla Türkiye’de bu kapsamda tasarlanan ilk trafik eğitim alanı olma özelliğini taşıyor. Projenin, ilerleyen dönemlerde diğer şehirler için de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Başkan Yazıcıoğlu: “Şehrin trafik düzenine önemli katkı sağlayacak”

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, trafik güvenliğini artırmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

“Yeniyurt Mahallesi Barbaros Caddesi’nde eski hayvan pazarı alanını modern bir Trafik Eğitim Parkuru olarak düzenliyoruz. Direksiyon sınav süreçlerinin bu merkezde toplanmasıyla özellikle 600 Evler–Güneşli–Dimes Kavşağı aksındaki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azalacak. Bu proje, planlı ve verimli kaynak kullanımıyla hem eğitim altyapısına hem de şehir içi akışa katkı sunacak.”