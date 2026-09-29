Tokat'ta korkutan heyelan anı kamerada: Sağanak yağış sonrası yolun bir bölümü böyle çöktü!
29.09.2026 - 12:55Güncellenme Tarihi:
Tokat genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pazar ilçesine bağlı Ocaklı köyü yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yolun büyük bir bölümü çökerek ulaşıma kapandı. O dehşet anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
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Tokat'ın Pazar ilçesi Ocaklı köyü yolunda sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Çökme anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tokat genelinde etkili olan sağanak, Pazar ilçesindeki Ocaklı köyü yolunda toprak kaymasına yol açtı.
Heyelan sırasında yolun bir bölümü çökerek kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasınca anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, yolun altındaki toprağın kayması ve asfaltın çökmesi yer aldı.