Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTokat'ta korkutan heyelan anı kamerada: Sağanak yağış sonrası yolun bir bölümü böyle çöktü!
HaberlerGündem Haberleri Tokat'ta korkutan heyelan anı kamerada: Sağanak yağış sonrası yolun bir bölümü böyle çöktü!

Tokat'ta korkutan heyelan anı kamerada: Sağanak yağış sonrası yolun bir bölümü böyle çöktü!

29.09.2026 - 12:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tokat'ta korkutan heyelan anı kamerada: Sağanak yağış sonrası yolun bir bölümü böyle çöktü!

Tokat genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pazar ilçesine bağlı Ocaklı köyü yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yolun büyük bir bölümü çökerek ulaşıma kapandı. O dehşet anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Tokat'ın Pazar ilçesi Ocaklı köyü yolunda sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Çökme anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tokat genelinde etkili olan sağanak, Pazar ilçesindeki Ocaklı köyü yolunda toprak kaymasına yol açtı.

Heyelan sırasında yolun bir bölümü çökerek kullanılamaz hale geldi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasınca anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, yolun altındaki toprağın kayması ve asfaltın çökmesi yer aldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Havranlı çiftçiden Burhaniye pazarı’nda bir ilk: Kapış kapış satılıyor!
#Gündem

Havranlı çiftçiden Burhaniye pazarı’nda bir ilk: Kapış kapış satılıyor!

Tokat'ta korkutan heyelan anı kamerada: Sağanak yağış sonrası yolun bir bölümü böyle çöktü!
#Gündem

Tokat'ta korkutan heyelan anı kamerada: Sağanak yağış sonrası yolun bir bölümü böyle çöktü!

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA YENİ RAKAMLAR BELLİ OLDU: İşte bankaların güncel ödeme tablosu! Emekli promosyonu 35 bin TL seviyesinde
#Ekonomi

EMEKLİ PROMOSYONLARINDA YENİ RAKAMLAR BELLİ OLDU: İşte bankaların güncel ödeme tablosu! Emekli promosyonu 35 bin TL seviyesinde