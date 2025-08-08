Tokat'ta feci kaza: Aynı aileden 3'ü çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.08.2025 - 11:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tokat’ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır iki kişi de yaralandı.

Kaza, 07.20 sıralarında Zile-Alaca karayolu 2’nci kilometre uzaklıkta Büyükkürayün mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ö. S. (44) idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle Emrah Çelik (32) yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Emrah Çelik ile yolcu konumunda bulunan Döndü Pulat (56), Şeyma Nur Çelik(28), 2 aylık çocukları Elanur Çelik hayatını kaybederken 3 yaşındaki E. Çelik ve diğer otomobil sürücüsü Ö. S. yaralandı.

Zile Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E. Çelik’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

