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Tokat'ta elektrik şebekesine büyük darbe vuruldu

05.02.2025 - 18:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tokat'ta elektrik şebekesine büyük darbe vuruldu

15 ilde 30'dan fazla SCADA rölesi ve bakır bara çalan 2 şüpheli jandarma tarafından Tokat'ın Artova ilçesinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Sivas, Tokat ve Yozgat başta olmak üzere birçok ilde elektrik şebekelerinin uzaktan kontrolünü sağlayan Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) rölelerinin çalınması üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde 15 farklı ilde 30'dan fazla SCADA rölesi ve bakır bara çaldığı belirlenen çete üyelerinden A.U. ve Ş.Y., jandarmanın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile yaptığı takip sonucu Artova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan cihazların elektrik şebekelerinin sistem güvenliği açısından önemli olduğu öğrenildi.

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