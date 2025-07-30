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GündemTokat'ta 90 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Sokaklar bomboş kaldı, şehirde yaşam durma noktasına geldi
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Tokat'ta 90 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Sokaklar bomboş kaldı, şehirde yaşam durma noktasına geldi

30.07.2025 - 15:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tokat'ta 90 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Sokaklar bomboş kaldı, şehirde yaşam durma noktasına geldi

Tokat'ta geçtiğimiz gün Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı tam 47.2 derece olarak ölçülerek tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Bu kavurucu sıcaklık, son 90 yılda kaydedilen en yüksek değer olduğu belirtilirken, sokaklar bomboş kaldı. Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için ilginç yöntemlere de başvurdu.

Tokat’ta 47,2 derece ile tüm zamanların sıcaklık rekoru kırılırken, vatandaşlar serinlemek için ilginç yollara başvurdu.

Tokatta 90 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Sokaklar bomboş kaldı, şehirde yaşam durma noktasına geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz gün Tokat’ta hava sıcaklığı 47.2 derece olarak ölçüldü. Bu sıcaklar son 90 yılda ölçülen en yüksek sıcaklık değeri oldu.

Tokatta 90 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Sokaklar bomboş kaldı, şehirde yaşam durma noktasına geldi

Tokat'ta son 90 yılda en yüksek sıcaklık 30 Temmuz 2000 yılında 45 derece olarak ölçülmüştü. Kavurucu havanın etkisiyle sokaklar boşalırken, vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollara başvurdu.

Tokatta 90 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Sokaklar bomboş kaldı, şehirde yaşam durma noktasına geldi

Aşırı sıcaklardan bunalan bir esnaf, dükkanının önüne hortum çekerek kendini tazyikli suyla ıslattı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Tokatta 90 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Sokaklar bomboş kaldı, şehirde yaşam durma noktasına geldi

Vatandaşlar, uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir sıcaklık hissettiklerini söylediler.

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Tokat'ta 90 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Sokaklar bomboş kaldı, şehirde yaşam durma noktasına geldi
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Tokat'ta 90 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Sokaklar bomboş kaldı, şehirde yaşam durma noktasına geldi