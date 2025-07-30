Tokat'ta 90 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Sokaklar bomboş kaldı, şehirde yaşam durma noktasına geldi

Tokat’ta 47,2 derece ile tüm zamanların sıcaklık rekoru kırılırken, vatandaşlar serinlemek için ilginç yollara başvurdu.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz gün Tokat’ta hava sıcaklığı 47.2 derece olarak ölçüldü. Bu sıcaklar son 90 yılda ölçülen en yüksek sıcaklık değeri oldu.

Tokat'ta son 90 yılda en yüksek sıcaklık 30 Temmuz 2000 yılında 45 derece olarak ölçülmüştü. Kavurucu havanın etkisiyle sokaklar boşalırken, vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollara başvurdu.

Aşırı sıcaklardan bunalan bir esnaf, dükkanının önüne hortum çekerek kendini tazyikli suyla ıslattı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.





Vatandaşlar, uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir sıcaklık hissettiklerini söylediler.