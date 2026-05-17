Tokat Valiliği uyardı: Vatandaşlar sele karşı tedbirli olmalı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il sınırları içerisinden geçen tüm akarsu ve derelerde su seviyesinde ciddi artış yaşandığı ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Özellikle dere yataklarına yaklaşılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, hayvanların da riskli bölgelerden uzak tutulmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Yetkililer, bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların resmi uyarıları takip etmelerini istedi.