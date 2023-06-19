GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TKP/Kıvılcım terör örgütüne operasyon;3 gözaltı
ABONE OL

TKP/Kıvılcım terör örgütüne operasyon;3 gözaltı

Ankara polisinin TKP/Kıvılcım terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltı alındı.

19.06.2023 - 11:07 | | İHA
TKP/Kıvılcım terör örgütüne operasyon;3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce TKP/Kıvılcım terör örgütüne yönelik çalışmalar neticesinde; Örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri, eleman temin etmek maksatlı legal alan faaliyetlerini sürdükleri ve örgüt propagandası yaptıkları yapılan istihbarat çalışmaları ve MASAK-HTS analizleri neticesinde tespit edilen 4 şüpheliye yönelik teknik- fiziki takip çalışmalarına başlandı. Uzun soluklu delillendirme çalışmaları neticesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kurularak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 2bin 900 Avro, propaganda maksatlı kullanılan malzemeler ile çok sayıda yasak örgütsel yayın ele geçirildi. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

GÜNCEL HABERLER

AK Parti MKYK toplantısı bugün yapılacak

AK Parti MKYK toplantısı bugün yapılacak

Ticaret Bakanlığı, bayram öncesi tedbirleri artırdı

Ticaret Bakanlığı, bayram öncesi tedbirleri artırdı

İntihar girişiminin nedeni cinsel istismar, tehdit ve şantaj çıktı; şüpheli tutuklandı

İntihar girişiminin nedeni cinsel istismar, tehdit ve şantaj çıktı; şüpheli tutuklandı