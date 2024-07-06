TRT 1'de yayınlanan programları ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini ayarlarken, TKGS nedir, TKGS ne demek, açılımı ne? Sorularına yanıt aranıyor

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A TRT Spor frekans bilgileri:

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

TKGS NEDİR?

TKSG, TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi'nin kısaltmasıdır. Uydu üzerinden güncelleme işlemine yarar.