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TKGS nedir? TKGS ne demek, açılımı ne?

TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgileri için araştırmalar başladı. Peki, TKGS nedir? TKGS ne demek, açılımı ne?

06.07.2024 - 17:58 |
TKGS nedir? TKGS ne demek, açılımı ne?

TRT 1'de yayınlanan programları ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini ayarlarken, TKGS nedir, TKGS ne demek, açılımı ne? Sorularına yanıt aranıyor

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ                                                         

  • Uydu: TÜRKSAT 4A
  • Frekans: 11794
  • Polarizasyon: V Dikey
  • Sembol Oranı: 30.000
  • FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A TRT Spor frekans bilgileri:

Frekans: 11.958

POL: V

Sembol: 27500

FEC: 5/6

TKGS NEDİR?

TKSG, TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi'nin kısaltmasıdır. Uydu üzerinden güncelleme işlemine yarar.

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