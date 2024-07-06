TKGS nedir? TKGS ne demek, açılımı ne?
TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgileri için araştırmalar başladı. Peki, TKGS nedir? TKGS ne demek, açılımı ne?
TRT 1'de yayınlanan programları ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini ayarlarken, TKGS nedir, TKGS ne demek, açılımı ne? Sorularına yanıt aranıyor
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
- Uydu: TÜRKSAT 4A
- Frekans: 11794
- Polarizasyon: V Dikey
- Sembol Oranı: 30.000
- FEC: 3/4
TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.
TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A TRT Spor frekans bilgileri:
Frekans: 11.958
POL: V
Sembol: 27500
FEC: 5/6
TKGS NEDİR?
TKSG, TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi'nin kısaltmasıdır. Uydu üzerinden güncelleme işlemine yarar.