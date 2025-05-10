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TJK 10 Mayıs TBMM koşusunu hangi at kazandı?

10.05.2025 - 15:49Güncellenme Tarihi:
TJK 10 Mayıs TBMM koşusunu hangi at kazandı?

10 Mayıs 2025 Ankara Hipodromu'nda koşulacak olan TBMM koşusunu kazanan at yarışseverler tarafından sorgulanmaya başlandı. 14 Arap atının pistte olacağı yarışın favorisi 3 numaralı Deniz Efe isimli safkan gösteriliyor. Peki Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen G1 TBMM koşusunu kim kazandı? İşte detaylar...

Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen ve 10 Mayıs Cumartesi Ankara'da koşulacak olan TBMM koşusunu kim kazandı? İşte koşuya katılacak atlar ve kazanan safkan...

TJK 10 Mayıs TBMM koşusunu hangi at kazandı

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