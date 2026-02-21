Tırla çarpışan otobüs 500 metre sürüklendi

Haberin Devamı

Kaza, Cevizdere Mahallesi Samsun-Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Fethiye ilçesinden Trabzon’a giden Zekai Ş. yönetimindeki 61 S 1216 plakalı otobüs, Samsun’dan Ordu’ya alçı taşıyan Uysal B. yönetimindeki 70 ADU 598 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesinde takılı kalarak yaklaşık 500 metre sürüklenen otobüsün ön kısmında sıkışan sürücü Zekai Ş. ile yolculardan Zabit K., Esin B.Z. ve Muhammet C.K. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, otobüs içerisinde sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saatlik süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı 4 yaralı, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.