TIR'ın gizli bölümünde girdiler! Kıskıvrak yakalandılar

İstanbul'un Sarıyer İlçesinde yer alan Maslak'ta 17 Mart'ta bir restoranın önünde 3 Türk uyruklu İsveç vatandaşıyla, bir başka Türk uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 26 yaşındaki Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası 3 saldırgan kaçtı. Baba Tuncay Ayrancı, Adli Tıp Kurumu'nda, oğlunun İsveç'te 'uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs' suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rawa Majid ile husumetli olduğunu söyledi.

GÜNEŞ KARDEŞLER ARANIYORDU

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganların Mustafa Gümüş ile Ömer Roni Güneş ve Robin Baran Güneş kardeşler olduğunu belirledi. İki kardeşin İsveç'te uyuşturucu ticareti yapan ve firari konumdaki Rawa Majid'in adamı olduğu tespit edildi.

Güneş kardeşler, olay sonrası amcalarını arayarak, kaçış için araç ayarlamasını istediler. Ayarlanan araçla da Bodrum'a gittiler. Şüphelilerden Mustafa Gümüş ise birkaç gün sonra gözaltına aldı. Gümüş, sorgusunda Ömer Roni Güneş ve Robin Baran Güneş'le Bodrum'da tanıştıklarını ve İstanbul'daki tartışmanın nedenini bilmediğini söyledi. Adliyeye sevk edilen Gümüş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis kaçan Güneş kardeşlerin peşindeydi ancak kardeşler Gürcistan'a kaçtı.

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TIR DURMAMASI GEREKEN YERDE DURDU

Güneş kardeşle 5 Nisan'da Türkiye'den Gürcistan'a TIR ile giriş yaptılar. TIR şoförü, sınırı geçtikten 5 kilometre sonra, durmaması gereken yerde durdu. Gürcistan polisi, TIR'ı şüpheli gördü ve arama yaptı. TIR'ın gizli bölümünde 4 kişi yakalandı. Yasa dışı sınır geçişi ve göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla, TIR sürücüsü S.T. , Ömer Roni Güneş (28) ve Robin Baran Güneş (32) kardeşler ile V.T. (31) ve B.O. (59) gözaltına alındı.