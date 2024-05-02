Tilkinin ağaca takılan post mücadelesi saniye saniye fotokapana yakalandı!

Yaban hayat çeşitliliğinin zengin olduğu Erzincan’da gece saatlerinde avlanmaya çıkan tilki fotokapana yansıdı. Yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana tilki takıldı. Bodur ağaca sıkıca sarılarak sabitlenen koyun postunun kokusunu alan tilki postu yerinden çıkarmak için mücadele etti.

Fotokapana yansıyan görüntüde tilkinin postu çıkarmak için uğraştığı bir süre sonra başaramayacağını anlayınca vazgeçtiği görüldü.