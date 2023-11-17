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THY yarın gerçekleşmesi planlanan 40 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 40 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu.

17.11.2023 - 15:27 | | DHA
THY yarın gerçekleşmesi planlanan 40 seferini iptal etti

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Yarın uçuşu olan yolculardan THY'nin internet sitesinden uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.

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THY yarın gerçekleşmesi planlanan 40 seferini iptal etti

THY yarın gerçekleşmesi planlanan 40 seferini iptal etti

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