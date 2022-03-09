THY sefer iptali! THY iptal olan seferler hangileri? İşte kar yaşışı nedeniyle THY’nin iptal edilen seferleri!

THY duyurdu! 205 sefer iptal edildi. Meteoroloji’inin kar kağışı beklentisi nedeniyle THY’nin İstanbul seferleri iptal edildi. Bu hafta uçuşu olan binlerce kişi THY’nin iptal edilen seferlerini merak ediyor. Peki, THY iptal olan seferler hangileri? THY uçuş durumu ne? THY uçuş iptal sorgulama nasıl yapılır? THY iptal seferler belli oldu mu? İşte kar yaşışı nedeniyle THY’nin iptal edilen seferleri!

10 MART THY SEFERLERİ İPTAL OLDU MU?

THY, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 10 Mart tarihinde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.

114’Ü İÇ HAT, 71’İ DIŞ HAT SEFERİ İPTAL EDİLDİ!

Açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 185 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 114’ü iç hat, 71’i dış hat seferidir.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edilmiştir. Seferlerin tamamı iç hat uçuşudur.

Toplam 205 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir" denildi.

THY UÇUŞ İPTAL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Açıklamada, seferi iptal olan yolcuların uçuş saatine kadar web sitesi, mobil uygulaması ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri bildirildi.