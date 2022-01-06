Fas'Ä±n Kazablanka ÅŸehrinden kalkan THY'nin TK-618 sefer sayÄ±lÄ± tahliye uÃ§uÅŸuyla 310 yolcu, saat 22.55'de Ä°stanbul HavalimanÄ±'na geldi. UÃ§uÅŸta, TÃ¼rk yolcularÄ±n yanÄ± sÄ±ra Fas'ta mahsur kalan diÄŸer Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ± da yer aldÄ±. YabancÄ± yolcularÄ±n kendi Ã¼lkelerine gitmek Ã¼zere aktarma yaptÄ±lar.Â

TÃ¼rkiye gelen iÅŸ adamÄ± Mehmet BaÄŸ, yolculuklarÄ±nÄ±n iyi geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi. Fas'ta ikamet ettiÄŸini belirten BaÄŸ, "Bizim iÃ§in karantina yoktu. UÃ§uÅŸu kolay buldum. THY'nin uÃ§aÄŸÄ± vardÄ±. Bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r." dedi. Ankara'da ikamet eden Fas vatandaÅŸÄ± Zeynep Åžuger, koronavirÃ¼s nedeniyle Fas'Ä±n hava sahasÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "UÃ§uÅŸ iÃ§in Ã§ok beklemedim. UÃ§uÅŸa bakÄ±p aldÄ±m. Burada yaÅŸÄ±yorum. Ankara'ya gideceÄŸim" ifadelerini kullandÄ±.Â

RUS AÄ°LE Ä°STANBUL AKTARMALI MOSKOVA'YA UÃ‡TU

Natalia Zharikova, tatil iÃ§in Fas'Ä±n Kazablanka ÅŸehrine gittiklerini kaydetti. YaklaÅŸÄ±k 2 buÃ§uk aydÄ±r orada bulunduklarÄ±nÄ± anlatan Zharikova, "Yeni yÄ±lda karantina vardÄ±. YÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± ailemizle ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla geÃ§irdik. BazÄ± uÃ§uÅŸlar iptal edildi. Ã‡ok uÃ§uÅŸ yoktu. 5 Ocak'a bilet bulabildik. Kazablanka'dan ayrÄ±ldÄ±k" diye konuÅŸtu. Zharikova ailesiyle birlikte Ä°stanbul'dan Moskova'ya gideceklerini belirtti.

TAHLÄ°YE SEFERLERÄ° DEVAM EDECEK

Ã–te yandan TÃ¼rkiye'nin Rabat BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Fas'tan TÃ¼rkiye'ye yapÄ±lacak Ã¶zel uÃ§uÅŸlar Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde de devam edecek. Buna gÃ¶re, THY Ocak ayÄ± sonuna kadar, Kazablanka V. Muhammed UluslararasÄ± HavalimanÄ±'ndan en az 9 Ã¶zel sefer daha dÃ¼zenleyecek. AÃ§Ä±klamada bilet satÄ±n alma iÅŸlemlerinin Fas'taki seyahat acentelerinden, THY'nin bilet satÄ±ÅŸ bÃ¼rolarÄ± ile internet sitesi Ã¼zerinden alÄ±nabileceÄŸi belirtildi.Â