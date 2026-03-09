THY açıkladı! 2 ayda 14 milyondan fazla yolcu taşındı

THY, 2026 yılı Şubat ayı ile Ocak-Şubat dönemini kapsayan trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

Buna göre, havayolu şirketi 2026 yılı Şubat ayında yurt dışında 4,4 milyon, yurt içinde 2,1 milyon olmak üzere toplam 6,5 milyon yolcu taşıdı. Şubat ayında yolcu doluluk oranı yüzde 82,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat dönemini kapsayan iki aylık verilere göre ise THY, yurt içinde 4,6 milyon, yurt dışında 9,5 milyon olmak üzere toplam 14,1 milyon yolcuya hizmet verdi.