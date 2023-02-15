THY, 93 tahliye seferiyle 16 bin 808 depremzedeyi taşıyacak

THY, 10 ilde etkili olan depremin ardından AFAD ve yetkili makamların iş birliğiyle deprem bölgelerine insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması, gerek ise vatandaşların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Havayolu şirketi afetin yaşandığı ilk günden bu zamana kadar toplam bin 135 intikal seferiyle 203 bin 942 arama-kurtarma ve yardım ekibini deprem bölgesine taşıdı.

6-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen verileri paylaşan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu zamana kadar 200 bin 357 vatandaşın uçuşlarla bölgeden ayrıldığını bugün ise 93 tahliye seferiyle 16 bin 808 depremzedenin deprem bölgesinden tahliye edileceğini açıkladı.

7 BİN 376 TON YARDIM MALZEMESİ TAŞINDI



THY tarafından yapılan bilgilendirmede deprem bölgesine 121 kargo seferiyle 2 bin 930 ton yurt içi, 4 bin 446 ton yurt dışı olmak üzere toplam 7 bin 376 ton yardım malzemesi taşıdı. Yardım malzemeleri içerisinde ağırlıklı olarak gıda, ilaç, kıyafet, jeneratör, hijyen kiti ve çadır bulunuyor. Bugün ise 15 kargo uçuşuyla yardım malzemelerin deprem bölgesine ulaştırılması planlanıyor.

ÜCRETSİZ BİLETLEME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR



Türk Hava Yolları, tahliye uçuşlarında ücretsiz rezervasyon sürecinin devam ettiği, rezervasyonu olmayanların, uçuşlarda yer olması durumunda uçağa sırayla kabul edilebileceği belirtildi. Yolcular ücretsiz biletleme işlemlerini havayolu şirketinin mobil uygulaması ve internet sitesinden yapabilecek.

EVCİL HAYVANLAR İÇİN TAŞIMA KAFESİ



Tahliye uçuşlarında depremzedelerin tahliyesinin yanı sıra evcil hayvanların da uçağa bindirilmesinde yardımcı olunuyor. Deprem bölgelerinden uçağa binen vatandaşların uçağa evcil hayvanlarıyla alınması için havalimanlarında taşıma kafesi göndermeye başladı. Havayolu şirketi evcil hayvanlar için taşıma kafesleri deprem bölgesindeki diğer havalimanlarına da gönderdi. THY ayrıca afet nedeniyle evcil hayvanlarıyla uçağa binmek isteyen depremzedelerden aşı karnesi isteme zorunluluğunu kaldırmıştı.

80 KABİN MEMURU DEPREM BÖLGESİNDEKİ HAVALİMANLARINDA GÖREVLENDİRİLDİ



Türk Hava Yolları, depremzedelerin tahliyesinin daha rahat olması için 80 kabin memurunu deprem bölgesindeki havalimanlarında görevlendirdi. Bu ekipler depremzedelerin havalimanlarında karşılanmasından uçağa binişlerine, eşyalarının baş üstü dolaplarına yerleştirilmesine yardımcı oluyor.