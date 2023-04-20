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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi

Arnavutluk'un iade ettiÄŸi kripto para borsasÄ± Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Ã–zer, Tiran-Ä°stanbul seferini yapan uÃ§akla TÃ¼rkiye'ye getirildi.Â

20.04.2023 - 10:13 | | Enver ALAS - / Ä°STANBUL,(DHA)
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi

Arnavutluk'ta firari olarak yakalanan ve hakkÄ±nda TÃ¼rkiye'ye iade kararÄ± verilen Faruk Fatih Ã–zer, baÅŸkent Tiran'a giden Ä°nterpol dairesinden Ã¶zel bir ekip tarafÄ±ndan teslim alÄ±ndÄ±. Faruk Fatih Ã–zer'in bulunduÄŸu Air Albania HavayollarÄ±'nÄ±n ZB1001 sefer sayÄ±lÄ± Tiran uÃ§aÄŸÄ±, 10.10 sÄ±ralarÄ±nda Ä°stanbul HavalimanÄ±'na indi.

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