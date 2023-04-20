Arnavutluk'ta firari olarak yakalanan ve hakkÄ±nda TÃ¼rkiye'ye iade kararÄ± verilen Faruk Fatih Ã–zer, baÅŸkent Tiran'a giden Ä°nterpol dairesinden Ã¶zel bir ekip tarafÄ±ndan teslim alÄ±ndÄ±. Faruk Fatih Ã–zer'in bulunduÄŸu Air Albania HavayollarÄ±'nÄ±n ZB1001 sefer sayÄ±lÄ± Tiran uÃ§aÄŸÄ±, 10.10 sÄ±ralarÄ±nda Ä°stanbul HavalimanÄ±'na indi.