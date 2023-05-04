The Economist'ten skandal kapak! Tepki yağdı: O günler geride kaldı

İngiliz The Economist dergisi, Türkiye seçimlerine dokuz gün kala skandal bir kapakla okurlarının karşısına çıktı. Büyük puntolarla '2023'ün en önemli seçimi' manşeti yer alan kapakta, ayrıca 'Erdoğan Gitmeli' ve 'Demokrasiyi Kurtarın' gibi skandal ifadeler kullanıldı.

'Türkiye ve demokrasinin geleceği' alt başlığını tercih eden The Economist, daha önce bildirdiği gibi seçimin bıçak sırtında olduğu yorumunu yaptı.

KALIN: YİNE HEYECAN YAPMIŞLAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, derginin kapağına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Paylaşımı alıntılayan Kalın, “Yine heyecan yapmışlar ve eklemişler: ‘Yeni hükümet Batı’yla hasarlı ilişkileri tamir edecek.' Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ The Economist'e tepki göstererek şu açıklamayı yaptı: The Economist diyor ki: "Erdoğan gitmeli" Soruyorum, Erdoğan'ın gitmesine The Economist mi karar verecek? Erdoğan'ın gitmesi The Economist seni neden geriyor? Allah’ın izniyle 14 Mayıs’ta sandıkta The Economist’e Başkan Erdoğan manşetini atmaya var mıyız?

"AYNI AKIBETLE KARŞILAŞACAKLAR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Batılı dergiler ve gazeteler yine Türkiye’deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olmuş. Cumhurbaşkanımıza karşı yorumlar döşenmişler. Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü. Bu irade sayesinde, nice sözde yorum ve analiz çöp oldu. Operasyon odakları yine hakettikleri cevapları alacaklar.” ifadelerini kullandı.