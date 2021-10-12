Tez nasıl yazılır, kuralları nelerdir? Bitirme tezi hazırlamak ne kadar sürer?

Bitirme tezi dönem sonuna kadar hazırlanması gereken bir ödevdir. Bundan dolayı tezin dönem bitmeden yazılması lazımdır. Yazılan tez dönem sonu geldiğinde değerlendirmeye alınır ve buna göre puanlama işlemi yapılır. Tezi başarılı olan kişiler olumlu not alırlar. Bitirme tezi her açıdan çok önemlidir. Çünkü tez yazan kişi birçok araştırma yapacağı için kendisini son derece iyi bir şekilde geliştirebilir.

Tez Nedir?

Tez, farklı konularda öğrencilerin yazması gereken bitirme ödevine verilen isimdir. Örneğin tarih bölümü okuyan bir öğrencinin okulu bitirmesi için tez yazması gerekmektedir. Tez yazma işlemi belirli bir derse göre yapılmaktadır. Yani sadece bir ders üzerine tez yazma işlemi yapılır. Tez için seçilen derste çok önemlidir. Çünkü tez yazacak kişi seçilen ders üzerine birçok araştırma yapacaktır. Bu araştırma fazlasıyla yararlı olacaktır.

Tez Nasıl Yazılır, Kuralları Nelerdir?

Tez yazmak için öncelikle konu seçilmesi gerekmektedir. Seçilen konuya göre tez yazım işlemi yapılmaya başlanır. Tez konusunu öğrenci kendi seçebileceği gibi dersin hocası da bu konuyu belirleyebilir. Tez yazmak için düzenli bir şekilde çalışmak gerekmektedir. Bu çalışma sonucunda son derece başarılı bir tez yazılabilir.

Tez Yazma Kuralları Nelerdir?

- Öncelikle tez için konu seçilmesi gerekir,

- Konu seçimi sonrasında kaynaklar araştırılmaya başlanır,

- Kaynaklar bulunup inceleme yapılır,

- Daha sonra tez için bilgisayardan program üzerinden sayfa açılır,

- Tez yazılacak sayfa düzeni ayarlandıktan sonra yazım işlemi başlar,

- Tez bitince basım işlemi yapılır.

Bitirme Tezi Hazırlamak Ne Kadar Sürer?

Bitirme tezi dönem sonuna kadar hazırlanması gereken bir ödevdir. Bundan dolayı tezin dönem bitmeden yazılması lazımdır. Yazılan tez dönem sonu geldiğinde değerlendirmeye alınır ve buna göre puanlama işlemi yapılır. Tezi başarılı olan kişiler olumlu not alırlar. Bitirme tezi her açıdan çok önemlidir. Çünkü tez yazan kişi birçok araştırma yapacağı için kendisini son derece iyi bir şekilde geliştirebilir.

Bitirme tezinin yazım süresi kişilere göre değişmektedir. Bazı kişiler daha hızlı çalışarak tezi kısa sürede bitirebilir. Yani bir tez birkaç ay içerisinde bitebilir. Bu süre daha fazla ayıda kapsayabilir. Ayrıca tezin konusu da bitirme süresini etkilemektedir. Bazı konular kolay olurken bazı konular ise daha zordur. Zor olan konular için araştırma yapmak uzun sürecektir. Bundan dolayı tezin konusu da bitirme süresini doğrudan etkilemektedir.