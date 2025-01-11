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Tesadüfen bulundu: 4 bin yıllık Harput Kabartması geçmişin izlerine ışık tutuyor

Yaklaşık 9 yıl önce tesadüfen bulunan 4 bin yıllık Harput kabartması, Elazığ Kent Müzesinde sergileniyor. Kabartmanın üzerinde bulunan figürler geçmişe ışık tutuyor.

11.01.2025 - 17:32 | | İHA
Tesadüfen bulundu: 4 bin yıllık Harput Kabartması geçmişin izlerine ışık tutuyor

Elazığ'da 2016 yılında Harput Kalesi'nin 200-250 metre kadar doğusundaki Nevruz ormanları mevkisinde yapılan teraslama çalışmaları esnasında, toprağın yaklaşık 1 metre altında tesadüfen bulunan ve arkeoloji literatürüne ‘Harput kabartması' olarak geçen 4 bin yıllık kabartma, Kent Müzesinde sergileniyor.

Tesadüfen bulundu: 4 bin yıllık Harput Kabartması geçmişin izlerine ışık tutuyor

Yaklaşık 4 ton ağırlığında olan ve yerel kalker taşından, alçak kabartma tekniği uygulanarak betimlenmiş sahnelerin yer aldığı kabartmada, nehir kıyısındaki bir kale kuşatması ve kuşatma sonrasındaki kaleyi istila sahneleri öykülendiriliyor.

Tesadüfen bulundu: 4 bin yıllık Harput Kabartması geçmişin izlerine ışık tutuyor

Kabartmada, surlu ve çift kapılı kale önünde bulunan tekerlekli kuşatma kulesi, kuşatma için çalışan lağımcılar, merdivenle surlara tırmanan askerler, savaşçılar gibi çeşitli askeri sınıflar görülüyor.

Tesadüfen bulundu: 4 bin yıllık Harput Kabartması geçmişin izlerine ışık tutuyor

Zapt edilen kaleden çıkan esirler ile asker esirlerin huzura kabulü kabartmanın ilginç konuları arasında dikkat çekiyor. Kale kapılarının biri üzerinde kanatlı ve portal pençeli mitolojik tanrıça figürü, elinde bir çocuk tutar vaziyette betimleniyor.

Tesadüfen bulundu: 4 bin yıllık Harput Kabartması geçmişin izlerine ışık tutuyor

4 ton ağırlığında ve 4 bin yıllık olan Harput kabartması kent müzesinde ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

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Tesadüfen bulundu: 4 bin yıllık Harput Kabartması geçmişin izlerine ışık tutuyor

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