BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; terÃ¶ristlerin 5 askeri ÅŸehit ettiÄŸi hain saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda PenÃ§e- Kilit bÃ¶lgesindeki operasyonlar zorlu hava ve arazi ÅŸartlarÄ±na raÄŸmen artarak devam ediyor.

SÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± maÄŸarada â€˜teslim olâ€™ Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k veren bir grup terÃ¶risti etkisiz hale getiren komandolar, bÃ¶lgede baÅŸka maÄŸaralarÄ± da tespit etti.

AlÄ±nan gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin ardÄ±ndan terÃ¶ristlerin tek tek inlerine giren MehmetÃ§ik, maÄŸaralarda terÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±larda kullandÄ±klarÄ± Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat, silah araÃ§-gereÃ§ ele geÃ§irdi. Ã–te yandan maÄŸaralarda televizyonlar, uydu alÄ±cÄ±larÄ±, Ä±sÄ±tÄ±cÄ±lar, jeneratÃ¶rler, yaÅŸam malzemeleri de bulundu.

Odalara bÃ¶lÃ¼nen maÄŸaralardan birinin Ã§ok katlÄ± olduÄŸu, merdivenle alt katlara eriÅŸimin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±, bu maÄŸaranÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde yÃ¶neticileri tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi belirtildi. MaÄŸaralarda Ã§eÅŸitli Ã§apta silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irilirken bunlarÄ±n arasÄ±nda Ä°sveÃ§ yapÄ±mÄ± AT-4 tanksavarlar da dikkat Ã§ekti.