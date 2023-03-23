Teröristlerin kullandığı barınaklara operasyon

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 22 Mart 2023 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı timlerince Başkale ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Aramada; 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 41 adet kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 30 adet PK makinalı tüfek mühimmatı, 8 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirilmiştir. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir” denildi.