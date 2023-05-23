Teröristbaşı Duran Kalkan'ın korumalığını yapan şahıs Tekirdağ'da yakalandı

Tekirdağ merkezli 5 ilde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 24 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu detayları paylaştı.

Aralarında Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan ve teröristbaşı Duran Kalkan'ı korumalığını yapan kişinin de gözaltına alındığını söyledi.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda: teröristbaşı Abbas kod adlı Duran Kalkan’ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs’ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı.

Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler

MARDİN'DE 6 GÖZALTI

Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' iddiasıyla sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Nusaybin ilçesinde HDP eski ilçe eş başkanı Ş.K., Çölova köyü muhtarı F.A. ve F.D., Kızıltepe ilçesinde DBP eski ilçe eş başkanı M.D. ve M.Y. ile S.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.