Teröristbaşı Duran Kalkan'ın korumalığını yapan şahıs Tekirdağ'da yakalandı
Teröristbaşı Duran Kalkan'ın korumalığını yapan ve Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan şahsın terör operasyonunda gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan Mardin'in Nusaybin ile Kızıltepe ilçelerinde, 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' ettikleri iddiasıyla aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski ilçe eş başkanlarının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ merkezli 5 ilde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 24 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu detayları paylaştı.
Aralarında Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan ve teröristbaşı Duran Kalkan'ı korumalığını yapan kişinin de gözaltına alındığını söyledi.
Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda: teröristbaşı Abbas kod adlı Duran Kalkan’ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs’ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı.
Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler
MARDİN'DE 6 GÖZALTI
Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' iddiasıyla sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Nusaybin ilçesinde HDP eski ilçe eş başkanı Ş.K., Çölova köyü muhtarı F.A. ve F.D., Kızıltepe ilçesinde DBP eski ilçe eş başkanı M.D. ve M.Y. ile S.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.