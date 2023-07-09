Terör örgütüne uyuşturucu darbesi! 10 kilo esrar, 500 bin hap ele geçirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin kentinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kilogram esrar, 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suriye’nin kuzeyinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Afrin’deki askeri polis ve Suriye Milli Ordusu tarafından yürütülen operasyonda 10 kilogram esrar, 500 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 uyuşturucu taciri tutuklandı. Suriye Milli Ordusu, birkaç gün önce Cerablus bölgesinde PKK terör örgütünün yaklaşık 700 kilogramlık uyuşturucu kaçakçılığı girişimini engellemişti.