Terör örgütüne darbe üstüne darbe! Hepsi öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!

BAKAN YERLİKAYA DA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Hainlerin nefeslerinin kesileceğine vurgu yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-11” operasyonunda; 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi.

İki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Edecek.

* Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu; J-SİHA tarafından yapılan arazi taramasında 2 Bölücü Terör Örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine “GÜRZ-11” operasyonu başlatıldı.

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J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.