Terör örgütüne büyük darbe! Bakan Yerlikaya operasyon hakkında açıklama yaptı

1303 UÇAKSAVAR MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 10 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik 'Gürz-17' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 234 tim, 3 bin 172 personelin katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda, 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. 1303 uçaksavar mühimmatı, 360 el bombası, 257 kilogram patlayıcı madde, 141 mayın, 80 roketatar mühimmatı, 32 el yapımı patlayıcı (EYP), 16 top, havan ve bombaatar mühimmatı, 7 bin 624 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 2 roketatar silahı, 112 roket sevk motoru, 1 makineli tüfek, 9 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 365 fünye, 22 EYP ateşleme düzeneği, 3 güneş paneli, 4 fotokapan aküsü, 540 metre fitil, 780 metre elektrik kablosu, 110 kilogram amonyum nitrat, 4 el dürbünü, 1 silah üstü dürbünü, 1 termal silah dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.