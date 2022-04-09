Terör örgütü üyeliğinden yakalanan iş adamına 7 yıl 6 ay hapis

Daha önce terörizmi finanse etmek suçundan gözaltına alınan ve Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen iş adamı Abuzer Arslan, mahkemede beraat etmişti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin kararına itiraz etti.

Yurt dışına çıkış yasağı konulan Abuzer Arslan ise 2021 yılının Kasım ayında yasa dışı yollardan HDP'li eski Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Y. ile birlikte yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne’nin İpsala ilçesinde yakalanmış ve jandarma ekipleri tarafından Adıyaman’a getirilmişti. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından Adıyaman Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Abuzer Arslan’a mahkeme heyeti tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.